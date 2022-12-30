Велика Британія передала Україні тисячу металодетекторів і сотню комплектів для розмінування

Велика Британія передала Україні тисячу металошукачів VALLON. Також українська армія отримала сотню комплектів для розмінування.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Металошукачі допомагатимуть українським військовим проходити мінні поля і розчищати дороги та шляхи для проходу піхоти й техніки. Також ці металошукачі допоможуть розміновувати цивільну інфраструктуру і безпечно та ефективно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

«Застосування росією наземних мін і завдання ударів по цивільній інфраструктурі підкреслює жорстокість путінського вторгнення, що шокує. Цей останній пакет підтримки Великої Британії допоможе Україні безпечно очистити поверхню та будівлі в той час, коли вона повертає собі свою законну територію», — підкреслив міністр оборони Британії Бен Воллес.