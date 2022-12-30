Держприкордонслужба: Із початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, 15 із них загинули

Із початку воєнного стану в Україні приблизно 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути державний кордон. Під час цих спроб 15 із них загинули.

Про це пише Держприкордонслужба у своєму Facebook.

Від початку вторгнення вже порушили понад 2 100 кримінальних проваджень, 430 з них за незаконне переправлення людей та понад 1,6 тисячі за підробку документів. Також понад 20 справ завели за ухилення від призову.

Крім цього, прикордонники зафіксували 410 спроб підкупити їх на загальну сумупонад 4,9 мільйона гривень.

Також прикордонники знайшли тіла 12 чоловіків у річках на українсько-румунському кордоні. Ще троє чоловіків загинули в горах.