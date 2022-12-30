Уряд опублікував список товарів, заборонених для експорту в наступному році

Кабінет міністрів затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік.

Про це йдеться в постанові № 1466 від 27 грудня.

На відміну від минулорічного документа в новому скасували заборону на експорт гречки та збільшили квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тисяч тонн до 600 тисяч.

Цьогоріч уряд встановив нульову квоту на низку товарів, чим фактично заборонив їх експорт. Ідеться про:

сіль;

енергетичне вугілля;

мазут;

природний газ;

паливна деревина;

срібло;

золото;

брухт дорогоцінних металів.

Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, майже не змінився — додалась тільки гречка. До нього входять: