Уряд опублікував список товарів, заборонених для експорту в наступному році

Кабінет міністрів затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік.
Про це йдеться в постанові № 1466 від 27 грудня.
На відміну від минулорічного документа в новому скасували заборону на експорт гречки та збільшили квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тисяч тонн до 600 тисяч.
Цьогоріч уряд встановив нульову квоту на низку товарів, чим фактично заборонив їх експорт. Ідеться про:
- сіль;
- енергетичне вугілля;
- мазут;
- природний газ;
- паливна деревина;
- срібло;
- золото;
- брухт дорогоцінних металів.
Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, майже не змінився — додалась тільки гречка. До нього входять:
- велика рогата худоба;
- яловичина і курятина, їстівні субпродукти з мʼяса;
- яйця;
- жито;
- овес;
- гречка;
- просо;
- цукор;
- азотні, фосфорні та калійні добрива.