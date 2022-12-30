Росія вивела в Чорне море корабель із 8 ракетами «Калібр»

На бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один із ракетами «Калібр».

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«Станом на сьогодні на 11:00 ситуація така: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, один з них — носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп становить 8 ракет», — йдеться в повідомленні.

В Азовському морі, за даними ВМС, перебуває один російський корабель. У Середземному морі присутні девʼять кораблів ворога, зокрема пʼять носіїв ракет «Калібр», оснащених 72 ракетами.