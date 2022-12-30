Чехія та Норвегія передадуть Україні понад 20 мостів — чотири таких уже встановили

У 2023 році Чехія та Норвегія передадуть Україні 22 мости для відновлення проїзду на деокупованих територіях.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

Від липня Чехія вже передала шість таких мостів, чотири з яких встановили у Київській, Черкаській та Харківській областях. Ще два мости встановлять у Херсонській області.

У наступному ж році чехи обіцяють передати ще 12 таких конструкцій, а норвежці — 10.

«Норвезьке управління державних доріг надали Укравтодору гуманітарну допомогу у вигляді 10 мостів. Це тимчасові мостові конструкції, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Вони вже в дорозі. Очікуємо їх прибуття в Україні у січні», — зазначив Андрій Івко.

За його словами, конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.