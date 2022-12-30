Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік, який передбачає виділення допомоги Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

«Сьогодні я підписав двопартійний комплексний законопроєкт, який завершує рік історичного прогресу. Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоровʼя ветеранів, відновлення після стихійного лиха, фінансування боротьби з насильством щодо жінок — та надасть найважливішу допомогу Україні. Чекаємо більшого у 2023 році», — написав Байден.

22 грудня Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про фінансування уряду у 2023 році на суму $1,7 трильйона. Він передбачає майже $45 мільярдів для допомоги Україні та союзникам Вашингтона. Проєкт надає $19,8 мільярда на озброєння та оснащення Збройних сил України та союзників по НАТО та $12,9 мільярда на стабілізацію економіки України та покриття дефіциту її бюджету.