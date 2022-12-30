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Росіяни за добу втратили в Україні майже 700 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 30 грудня:

  • 105 250 військових ліквідовано (+690 за добу);
  • 3 026 танків (+8);
  • 6 059 бойових броньованих машин (+12);
  • 2 010 артилерійських систем (+6);
  • 423 реактивних систем залпового вогню;
  • 212 засобів протиповітряної оборони;
  • 283 літаки;
  • 268 гелікоптерів;
  • 1 740 безпілотників (+23);
  • 711 крилатих ракет (+58);
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4 683 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 180 одиниць спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.