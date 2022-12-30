Росіяни вночі атакували Київ іранськими дронами. Один із них потрапив у будівлю

Російські окупанти вночі атакували Київ іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«В повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей», — повідомила адміністрація.

Один із уламків влучив в адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці — будівля частково зруйнована, а в житловому будинку поруч пошкоджені вікна.

«Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюють», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.