Студія GSC Game World показала перший геймплей-трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Студія GSC Game World показала перший геймплей-трейлер нової гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Очікують, що гра вийде у грудні 2023 року.

Перший трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представили в липні 2020 року, а в червні 2021-го — другий. За словами розробників, світ у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде відкритим. У грі обіцяють масштабний нелінійний сюжет, де рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, події та навіть на весь світ Зони відчуження.