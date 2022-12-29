В «Укренерго» розповіли, що росіяни не змогли ракетним ударом досягти цілей та погасити енергосистему

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що росіяни не змогли своїм ракетним ударом досягти цілей. Вони планували погасити українську енергосистему.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Енергосистема у плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він перед собою ставив, а саме — повністю погасити нашу енергосистему», — заявив Кудрицький.

За його словами, значну частину генерації вже відновили, але є значні пошкодження мережі та електростанцій. Це сталося через те, що росіяни здійснили серію атак.

«Почалося все з дронів-камікадзе, потім ракетна атака, а потім ще одна атака ракетами С-300», — додав він.