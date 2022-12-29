Від 24 лютого українці зібрали через «банки» monobank понад 10 мільярдів гривень

Від початку повномасштабної війни українці зібрали через «банки» monobank 10,6 мільярда гривень на благодійні цілі.
Про це пише Forbes.
У mono «банках» благодійних фондів зібрали 3,7 мільярда гривень, українські волонтери акумулювали у своїх «банках» 6,8 мільярда гривень, а благодійний кешбек становив 78,1 мільйона гривень.
- 14 жовтня до Дня захисників і захисниць фандрейзингова платформа UNITED24, monobank та Ігор Лаченков оголосили благодійний збір. Вони планували зібрати кошти на комплекс боротьби з дронами, які останнім часом активно атакують Україну.
- За два дні українці зібрали майже 153 мільйони гривень на комплекси боротьби з дронами «Ловець шахедів».