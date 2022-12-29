Від 24 лютого українці зібрали через «банки» monobank понад 10 мільярдів гривень

Від початку повномасштабної війни українці зібрали через «банки» monobank 10,6 мільярда гривень на благодійні цілі.

Про це пише Forbes.

У mono «банках» благодійних фондів зібрали 3,7 мільярда гривень, українські волонтери акумулювали у своїх «банках» 6,8 мільярда гривень, а благодійний кешбек становив 78,1 мільйона гривень.