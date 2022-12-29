Наступного року переселенцям автоматично продовжать виплати на житло

Виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб у 2023 році продовжать автоматично.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За результатами наради, сторони, які займаються соціальними виплатами, вирішили автоматично продовжити нарахування допомоги на проживання ВПО.

«Для отримання допомоги на проживання ВПО не потрібно буде надавати підтверджувальні документи про свій матеріальний стан, оскільки отримання цієї допомоги не залежить від отриманого доходу та є безстроковим», — заявили в Офісі омбудсмена.