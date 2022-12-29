Росія знову обстріляла Харківську область, є загиблі

Росія вдень 29 грудня обстріляла Харківську область, є загиблі т а поранені.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Одразу повідомляли про загиблого 50-річного чоловіка, інший помер у машині швидкої.

Загалом в області зафіксували «прильоти» російських ракет, усі вони були націлені на обʼєкти критичної інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росія била по інфраструктурі Індустріального району.