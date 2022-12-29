Росія знову обстріляла Харківську область, є загиблі

Росія вдень 29 грудня обстріляла Харківську область, є загиблі т а поранені.
Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Одразу повідомляли про загиблого 50-річного чоловіка, інший помер у машині швидкої.
Загалом в області зафіксували «прильоти» російських ракет, усі вони були націлені на обʼєкти критичної інфраструктури.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росія била по інфраструктурі Індустріального району.
- Вранці 29 грудня о 6-й ранку по всій Україні почалася повітряна тривога, яка тривала 4 години 44 хвилини. У Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях є влучання в обʼєкти інфраструктури. Усього росіяни застосували 69 ракет, ППО збила 54 ракети. Це була десята атака на енергетичні обʼєкти.