Суд увʼязнив на 10 років мешканця Краматорська, який особисто інформував гіркіна про позиції ЗСУ

Суд засудив до 10 років увʼязнення мешканця Краматорська (Донецька область), який передавав інформацію про розміщення українських військ особисто «ексміністру оборони днр» ігорю гіркіну.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У березні 2022 року чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу домовився з гіркіним про передачу інформації. Протягом місяця чоловік надіслав на його електронну адресу 14 листів з координатами розташування блокпостів та місць дислокації ЗСУ у містах Краматорську та Словʼянську. У квітні інформатора затримали правоохоронці.

Злочинця засудили за поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу).