Росія знову атакує Україну ракетами, у кількох областях працює ППО

Росія зранку 29 грудня знову атакує Україну ракетами.

У Києві було чутно вибухи, однак військова адміністрація попередила, що це працює Протиповітряна оборона. Так само ППО працює у Київській, Полтавській та Одеській областях.

Командування Повітряних сил зазначило, що росія атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації.

На Івано-Франківщині ракета влучила у приватний будинок, але не вибухнула при цьому.

«Ранок, село в Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає», — написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.