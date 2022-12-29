ЗСУ за добу знищили ще майже 800 російських окупантів

Збройні сили України за добу знищили ще 790 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 104 560 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 29 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

3 018 танків (+1 за минулу добу);

6 047 бойових броньованих машин (+10);

2 004 артилерійські системи (+5);

423 реактивні системи залпового вогню (+5);

212 засобів ППО (+1);

283 літаки (без змін);

268 гелікоптерів (+1);

1 717 дронів (+10);

653 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 675 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);

179 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат російська армія зазнала на Лиманському та Бахмутському напрямках.