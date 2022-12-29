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ЗСУ за добу знищили ще майже 800 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 790 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 104 560 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 29 грудня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 3 018 танків (+1 за минулу добу);
  • 6 047 бойових броньованих машин (+10);
  • 2 004 артилерійські системи (+5);
  • 423 реактивні системи залпового вогню (+5);
  • 212 засобів ППО (+1);
  • 283 літаки (без змін);
  • 268 гелікоптерів (+1);
  • 1 717 дронів (+10);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 675 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+15);
  • 179 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат російська армія зазнала на Лиманському та Бахмутському напрямках.