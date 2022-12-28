Космічний телескоп Hubble показав сузірʼя Золотої Риби в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах

Космічний телескоп Hubble опублікував два знімки, зроблені в сузірʼї Золотої Риби.

Про це пише Space.com.

Зображення зроблені у ближньому інфрачервоному діапазоні (синій) та у ближньому ультрафіолетовому (червоний). Дослідники NASA нарахували на цих знімках майже 200 червоних гігантів.

Зоряне скупчення NGC 1850 розташоване приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху, відомій як Велика Магелланова Хмара.

У 2021 році науковці виявили в цьому кульовому скупченні чорну діру.