США замовляють автоматизовані системи управління вогнем артилерії для 18 нових HIMARS, які передадуть Україні

CША замовляють для нових 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS для України ще й автоматизовані системи управління вогнем. Вони дозволяють збирати воєдино інформацію для кращої злагодженості дій різних підрозділів.

Про це пише «Мілітарний».

Такі системи призначені для інтеграції та використання інформації з різних джерел для створення загальної оперативної картини вогневої підтримки. Туди входитиме інформація і від розвідки, і від піхоти, і від артилерії, і від авіації тощо.

Це мережа комп’ютерних робочих станцій, які обробляють інформацію та обмінюються нею. Дані передають від передового спостерігача до підрозділу, який надає вогневу підтримку.

Система автоматично оброблятиме запити на вогонь, моніторитиме виконання місії, пропонуватиме різні рішення для відкриття вогню та багато іншого.

Крім України, США замовили такі системи для Тайваню та Латвії. Це означає, що для цих країн у США теж виготовлятимуть HIMARS.