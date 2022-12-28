У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автівок. Одна людина загинула

У Китаї на мосту Чженсінь Хуанхе в місті Чженчжоу під час сильного туману зіткнулися понад 200 автомобілів. Загинула одна людина.

Про це пише The Guardian.

На фотографіях і відео, опублікованих у соцмережах, видно зім’яті легковики та вантажівки.

Поліція закрила міст для транспорту. Рятувальники направили 11 пожежних машин і 66 працівників пожежно-рятувальних служб на допомогу людям, які були заблоковані у своїх автівках.

За даними метеорологічної служби, уранці 28 грудня видимість у багатьох районах Чженчжоу становила менше за 500 метрів, а інколи — до 200 метрів.