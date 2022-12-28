Зеленський виступив зі щорічним посланням до Ради. Головне

Президент Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє положення України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Окрім президента, на засіданні були присутні уряд, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих українських військових.

У своєму виступі президент наголосив, що Україна стала одним з лідерів вільного світу та допомогла Заходу віднайти себе знову і відчути свою перевагу над росією.

Також Зеленський підкреслив, що Україні потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій, «які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити». Президент впевнений, що країні вдасться досягнути всього, чого прагнули попередні покоління, оскільки зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча держава і підтримка світу.

Зеленський підкреслив, що зараз головна мета — відновити територіальну цілісність України та звільнити всіх, хто перебуває в полоні. Від початку війни вдалося повернути 1 456 людей.

Президент переконаний, що Україна впевнено пройде зимовий період, а в майбутньому стане лідером у побудові «зеленої» енергетики та розвиватиме власну атомну генерацію.

Крім цього, Зеленський заявив, що уряд завершить тотальну цифровізацію всіх державних послуг, а кількість терміналів Starlink найбільшим часом доведуть до понад 30 тисяч. До того ж Україна планує розвивати відносини з країнами Африки заради продовольчої безпеки.

Також Зеленський підкреслив, що наявна податкова система нікого не влаштовує і «треба шукати консенсус для її покращення». Пріоритет, на думку президента, необхідно віддати компаніям, які були в Україні під час війни та вийшли з ринку рф. Зеленський попросив депутатів розробити законодавство для стимулювання бізнесу заходити в Україну зараз. Окрім цього, президент вважає необхідним створити сучасну ветеранську політику та політику реабілітації.