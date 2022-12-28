Росіяни забрали з Чорного моря усі носії крилатих ракет

Росія відвела з Чорного моря усі носії крилатих ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили.

Разом з тим у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 3 ворожих кораблів. В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них пʼять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.

Напередодні повідомлялося, що росія забрала з Чорного моря один зі своїх носіїв крилатих ракет «Калібр», тоді їх зоставалося три. Загальний залп цих кораблів складав 16 ракет.