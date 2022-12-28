Південна Корея вперше у відповідь підняла дрони над КНДР

Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю. Це була відповідь на подібну акцію з боку Пхеньяну, 26 грудня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.

У понеділок запуск північнокорейських дронів спричинив тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеулу. Саме тоді, «коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоби визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік».

Як КНДР відреагувала на дзеркальні дії Південної Кореї, поки невідомо.