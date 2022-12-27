МВС назвало кількість обʼєктів критичної інфраструктури, які обстріляли росіяни

Від початку повномасштабного вторгнення росія обстріляла понад 700 обʼєктів критичної інфраструктури в Україні.
Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
«Загалом по Україні наразі маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих унаслідок російських атакобʼєктів , під час майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів від початку вторгнення вражено 702 обʼєкти критичної інфраструктури — ідеться про газогони, електропідстанції, мости тощо», — сказав він.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.
- Міністр енергетики Герман Галущенко припускає, що росія перед Новим роком спробує знову вдарити по енергетичній системі України.