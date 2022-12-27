Космічний телескоп Hubble сфотографував туманність за 160 тисяч світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble показав туманність NGC 1858, розташовану приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі. Вік більшості зірок у ній — орієнтовно 10 мільйонів років.
Про це пише Space.com.
Астрономи називають цей об’єкт розсіяним скупченням, тому що зірки в ньому слабо повʼязані взаємною гравітацією.
Блакитні смуги в центрі та нижньому правому куті знімку — це газ. Завдяки ультрафіолетовому випромінюванню від зірок газ іонізувався і світиться у видимому світлі.
Туманність NGC 1858 розташована в карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара що є супутником Чумацького Шляху. Зірки у ній перебувають на різних етапах еволюції.
Серед них є протозірка — дуже молода зірка. Її присутність вказує на те, що зореутворення в цьому скупченні досі може бути активним або припинилося зовсім нещодавно.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків. На початку 2000-х телескоп кілька разів проходив обслуговування.
- Компанія SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби.