WP: Велика кількість захопленої у росіян техніки простоює через відсутність запчастин

Збройні сили України захопили сотні російських танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти, але багато одиниць техніки стоять в ангарах через брак запчастин.

Про це пише The Washington Post.

Член танкового підрозділу 25 десантно-штурмової бригади Вадим Устименко розповів журналістам, що хоча захоплених танків багато, справних серед них дуже мало. «Ті, які можна було просто запустити або вимагалося лише кілька хвилин роботи, можна було перерахувати по пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, імовірно, ще відсотків 30. Решта 50% були мотлохом, який потребував великої роботи», — повідомив він.

При цьому на деяку техніку неможливо знайти запчастини взагалі. Журналісти розповідають, що підрозділ ремонтного батальйону 14 окремої механізованої бригади не зміг знайти необхідні деталі для російського БМП-3.

Також клопотів завдають постійні перебої з електрикою. «Навіть генератора недостатньо для живлення всіх інструментів, необхідних для ремонту обладнання», — повідомили в ремонтному батальйоні. Під час відключень світла часто ремонтні бригади ЗСУ змушені простоювати. І це, за їхніми словами, є однією із цілей ракетних ударів росії.