В Івано-Франківській області на зимові свята скоротять комендантську годину

В Івано-Франківській області змінять тривалість комендантської години.
Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин.
Рада оборони області вирішила, що з 31 грудня 2022 року до 10 січня 2023-го комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.
Від 11 січня 2023 року комендантську годину знову продовжать — із 23:00 до 05:00 ранку.
- 25 лютого в Івано-Франківській області запровадили комендантську годину. Вони тривала з 22:00 до 07:00. У квітні її скоротили — з 22:00 до 06:00, а з травня — з 22:00 до 05:00.