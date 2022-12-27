Мінкультури рекомендуватиме не продовжувати оренду УПЦ МП двох храмів у Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури та інформаційної політики не рекомендуватиме Лаврському заповідникові продовжувати угоду з Українською православною церквою московського патріархату на оренду Успенського собору і Трапезної церкви у Верхній лаврі.

Про це повідомив очільник Мінкультури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Термін угоди спливає 31 грудня. Ткаченко зауважив, що в цих храмах богослужіння не відбуватимуться, поки урядова комісія не завершить перевірку їх використання. Він зазначив, що майно Нижньої лаври те перевірять на правомірність використання УПЦ МП. Результати перевірки вирішать подальшу долю монастирського комплексу.