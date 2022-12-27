В Україну повернули тіла 42 полеглих військових

Між Україною та росією відбувся черговий обмін тілами — додому доставили 42 загиблих.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило 27 грудня.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», — наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Загалом вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Доповнюється...