Forbes назвав 20 найбагатших українців — рейтинг суттєво змінився

Українське видання Forbes оприлюднило рейтинг 20 найбагатших українців. Цьогоріч на статки бізнесменів дуже вплинула війна, тому рейтинг зазнав відчутних змін.

Видання проаналізувало стан справ у 129 українських бізнесменів, які потрапляли до рейтингу найбагатших у минулі два роки.

Рінат Ахметов досі очолює рейтинг найбагатших українців навіть попри те, що його статки скоротилися з $13,7 млрд до $4,4 млрд. У Маріуполі його компанія втратила два головних підприємства — «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча. У довоєнному році ці заводи виробили 8,6 млн т або 90% сталі всієї групи. На ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції. Крім того, Ахметов закрив «Медіа Групу Україна», щоб не потрапити під дію закону про олігархів.

На другому та третьому місцях опинилися співзасновники Grammarly Максим Литвин ($2,3 млрд) та Олексій Шевченко ($2,3 млрд).

Далі у рейтингу йдуть:

Віктор Пінчук (металургія, нерухомість«Інтерпайп») — $2,2 млрд;

Костянтин Жеваго (металургія, Ferrexpo) — $1,4 млрд;

Олександр і Галина Гереги (Роздрібна торгівля, АПК«Епіцентр К») — $1,2 млрд;

Влад Яценко (IT, фінтехRevolut) — $1,1 млрд;

Вадим Новинський «металургія, ПЕК«Смарт-Холдинг») — $1 млрд;

Геннадій Боголюбов (ПЕК, інвестиції, група «Приват») — $1 млрд;

Сергій Тігіпко (машинобудування, фінансигрупа ТАС, Універсал Банк) — $870 млн.

У двадцятку потрапив і пʼятий президент України Петро Порошенко — від лютого його статки зменшилися з $1,6 млрд до $730 млн. Forbes пише, що за два передвоєнних роки бізнес-імперія Порошенка значно зменшилася, принаймні офіційно. Якщо на початку 2019-го він був бенефіціаром у 95 компаніях, то перед вторгненням — лише у 18 компаніях. Левова частка його бізнесу перейшла до сина Олексія.

До цьогорічного рейтингу не потрапили й бізнесмени, яких позбавили громадянства, наприклад Ігор Коломойський ($850 млн). У лютому Forbes оцінював його статки у $1,8 млрд. Стільки ж було і роком раніше, коли Коломойський став четвертим у списку українських топбізнесменів.

Також видання виключило зі списку колабораціоністів або тих, кого підозрюють у державній зраді. Серед таких бізнесменів Віктор Медведчук ($620 млн за 2021 рік) та Вʼячеслав Богуслаєв ($125 млн за 2020 рік).