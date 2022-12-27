В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 мільярди гривень

В Україні знайшли і арештували підпільні склади російського олігарха Алішера Усманова, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди. Сировину знайшли на території декількох морських портів. Загальна вартість вилучених корисних копалин і становить майже два мільярди гривень.

Про це Служба безпеки України повідомила 27 грудня.

Партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого проти нього запровадили санкції Україна, ЄС та США.

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Приховану сировину представники рф намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф.

Вилучене майно мають передати до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).