Київська консерваторія знову відмовилася прибирати імʼя Чайковського зі своєї назви. Мінкультури обурене

Колектив Національної музичної академії України знову відклав ухвалення рішення про те, щоб забрати імʼя російського композитора Петра Чайковського зі своєї назви. У Міністерстві культури обурені таким рішенням.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Фактично не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, ані рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені УІНП. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського», — написав він.

Ткаченко підкреслив, що колектив академії відклав розгляд цього питання на невизначений час. Водночас студенти підтримують перейменування закладу.