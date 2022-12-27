На Філіппінах через повені загинуло 13 людей. Ще 23 — зникли безвісти

Унаслідок потужних повеней, які накрили південь Філіппін, загинуло щонайменше 13 людей. Наразі рятувальники шукають ще 23 людини, яких вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Rappler.

Більшість смертей були спричинені утопленням внаслідок раптових повеней після того, як два дні проливних дощів зірвали святкування Різдва та змусили понад 45 тисяч людей евакуюватися у центри притулку.

Рятувальні операції тривають, і збитки, завдані сільському господарству, ще оцінюють. Вода затопила десятки доріг та знесла житлові будинки.

Берегова охорона також повідомила, що сильний вітер та великі хвилі потопили рибальський човен у день Різдва біля узбережжя центрального острова Лейті. Двоє членів екіпажу загинули, ще шестеро було врятовано.