У Києві та області знову почалися екстрені відключення світла

У Києві та Київській області знову почалися екстрені відключення світла через дефіцит потужності електроенергії. Графіки відключень наразі не діють.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК.
«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють», — зазначають там.
Подивитися графіки стабілізаційних відключень у столиці можна за посиланням.
Аналогічна ситуація і в Київській області. Там теж зазначили, що графіки поки що не діють і в області тривають аварійні відключення світла.
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