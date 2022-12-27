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Сили оборони України ліквідували ще 620 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 26 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 307 днів вторгнення росіяни недорахувалися 103 220 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 016 танків;
  • 6 024 бойові броньовані машини (+6);
  • 1 998 артилерійських систем (+2);
  • 418 одиниць РСЗВ;
  • 212 засобів ППО;
  • 283 літаки;
  • 267 гелікоптерів;
  • 1 707 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 652 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+5);
  • 179 одиниць спеціальної техніки (+1).
  • 26 грудня українські захисники відбили атаки у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Марʼїнка і Побєда на Донеччині.