Південна Корея після вторгнення дронів прискорює створення військового підрозділу БпЛА

Влада Південної Кореї вирішила зосередитися на створенні військового підрозділу, що спеціалізується на безпілотниках. Відповідне рішення ухвалили після вчорашнього вторгнення у повітряний простір країни зі сторони КНДР.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова президента Південної Кореї Юна Сук Йоля.

За його словами, згаданий інцидент вказав на відсутність готовності з боку південнокорейських військових, хоча такі вторгнення уже були й раніше.