Туреччина знайшла нове родовище газу в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна виявила велике родовище природного газу в Чорному морі.

За його словами, турецькі запаси природного газу в Чорному морі зросли на 170 мільярдів кубометрів.

«Вони становлять загалом 710 мільярдів кубометрів завдяки переоцінці та новому відкриттю 58 мільярдів кубометрів нашим буровим судном Fatih на родовищі Çaycuma-1», — написав Ердоган.