Туреччина знайшла нове родовище газу в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна виявила велике родовище природного газу в Чорному морі.
За його словами, турецькі запаси природного газу в Чорному морі зросли на 170 мільярдів кубометрів.
«Вони становлять загалом 710 мільярдів кубометрів завдяки переоцінці та новому відкриттю 58 мільярдів кубометрів нашим буровим судном Fatih на родовищі Çaycuma-1», — написав Ердоган.
- 18 грудня Єгипет виявив велике газове родовище на блоці Nargis у східному Середземноморʼї.
- 12 грудня на південному сході Туреччини виявили нове родовище із запасами 150 мільйонів барелів чистих запасів нафти. Їх оцінюють на $12 млрд.