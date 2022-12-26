Китай скасує обовʼязковий коронавірусний карантин для приїжджих

Від 8 січня Китай припинить відправляти на обовʼязковий карантин мандрівників, які приїжджають у країну.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної комісії охорони здоров’я Китаю.
Також у Китаї знизять рівень обмежень через COVID-19 із найвищої категорії A до менш суворої категорії B. У Нацкомісії охорони здоровʼя вважають, що хвороба стала менш патогенною та поступово перетвориться на звичайну респіраторну інфекцію.
Зараз мандрівники, які вʼїжджають у Китай, мають провести пʼять днів обовʼязкового карантину в закладі, що контролюється урядом, і ще три дні ізоляції вдома. Цю норму, а також обмеження щодо кількості пасажирів на міжнародних рейсах скасують 8 січня.
Однак людям, які в’їжджають до Китаю, все одно доведеться здавати ПЛР-тест за 48 годин до вильоту.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діють від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, заклади соціального захисту і медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус.
- Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що від початку грудня в Китаї коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення країни. Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі нових випадків від початку грудня.