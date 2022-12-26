Китай скасує обовʼязковий коронавірусний карантин для приїжджих

Від 8 січня Китай припинить відправляти на обовʼязковий карантин мандрівників, які приїжджають у країну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної комісії охорони здоров’я Китаю.

Також у Китаї знизять рівень обмежень через COVID-19 із найвищої категорії A до менш суворої категорії B. У Нацкомісії охорони здоровʼя вважають, що хвороба стала менш патогенною та поступово перетвориться на звичайну респіраторну інфекцію.

Зараз мандрівники, які вʼїжджають у Китай, мають провести пʼять днів обовʼязкового карантину в закладі, що контролюється урядом, і ще три дні ізоляції вдома. Цю норму, а також обмеження щодо кількості пасажирів на міжнародних рейсах скасують 8 січня.

Однак людям, які в’їжджають до Китаю, все одно доведеться здавати ПЛР-тест за 48 годин до вильоту.