Росія забрала з Чорного моря один свій ракетоносій — їх залишилося три

Росія забрала з Чорного моря один зі своїх носіїв крилатих ракет «Калібр». Тепер їх зосталося три.

Про це повідомляють ВМС України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп — 16 ракет», — йдеться у повідомленні.

Також в Азовському морі на чергуванні росіяни тримають до одного корабля, а в Середземному морі — девʼять ворожих кораблів. Але вони не можуть пройти з Середземного в Чорне море через те, що Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли. Запускати ракети з Середземного моря росіяни теж не можуть, бо ті летітимуть через повітряний простір країн-членів НАТО.