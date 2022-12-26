У розвідці підтвердили, що Китай та Іран не постачили росії жодної ракети

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Іран досі не передав росії жодної ракети. Що стосується Китаю — то там поки що не налаштовані давати росіянам будь-яку зброю.

Про це Буданов розповів у інтервʼю LIGA.net.

За його словами, росіяни отримали від Ірану дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, а також ударно-розвідувальні безпілотники Mohajer.

«Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав», — зазначив він.

Також Буданов повідомив, що Китай росії зброю не передавав і не планує це робити.