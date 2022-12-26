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У розвідці підтвердили, що Китай та Іран не постачили росії жодної ракети

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Іран досі не передав росії жодної ракети. Що стосується Китаю — то там поки що не налаштовані давати росіянам будь-яку зброю.

Про це Буданов розповів у інтервʼю LIGA.net.

За його словами, росіяни отримали від Ірану дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, а також ударно-розвідувальні безпілотники Mohajer.

«Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав», — зазначив він.

Також Буданов повідомив, що Китай росії зброю не передавав і не планує це робити.

  • 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
  • Наприкінці листопада воєнна розвідка Україна повідомила, що поки не фіксувала передачі Іраном балістичних ракет росії для ударів по Україні.
  • Керівник «Моссаду» Девід Барнеа також зазначав, що Іран прагне розширити постачання сучасної зброї до росії.