У розвідці підтвердили, що Китай та Іран не постачили росії жодної ракети

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Іран досі не передав росії жодної ракети. Що стосується Китаю — то там поки що не налаштовані давати росіянам будь-яку зброю.
Про це Буданов розповів у інтервʼю LIGA.net.
За його словами, росіяни отримали від Ірану дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136, а також ударно-розвідувальні безпілотники Mohajer.
«Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав», — зазначив він.
Також Буданов повідомив, що Китай росії зброю не передавав і не планує це робити.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- Наприкінці листопада воєнна розвідка Україна повідомила, що поки не фіксувала передачі Іраном балістичних ракет росії для ударів по Україні.
- Керівник «Моссаду» Девід Барнеа також зазначав, що Іран прагне розширити постачання сучасної зброї до росії.