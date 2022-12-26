«Укренерго»: Дефіцит електроенергії залишається значним, у пʼяти областях — екстрені відключення

В Україні дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, аварійні відключення тривають у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

Про це компанія «Укренерго» повідомила 26 грудня.

На обʼєктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок девʼяти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання потребує значного часу.