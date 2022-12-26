НБУ створив спільну мережу банків, яка працюватиме навіть в умовах блекауту

Національний банк України створив спільну банківську мережу Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.

Про це НБУ оголосив 26 грудня.

Це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі мають альтернативні джерела енергії та резервні канали звʼязку.

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме: