«Вони закінчаться взагалі». Буданов заявив, що у росії залишилося ракет на два-три удари

У росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на дві-три такі атаки.

Про це в інтервʼю ЛІГА.net розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась — якщо взяти суто математично їхні розрахунки — вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70—75 ракет на два-три рази. І, в принципі, вони закінчаться взагалі», — сказав він.

Буданов звернув увагу, що росія збільшила часові проміжки між ракетними ударами. «Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання — це нереально», — зазначив начальник ГУР.

Він також зазначив, що росія майже припинила виробляти ракети «Іскандер», а також не здатна виробляти більш технологічно складні гіперзвукові ракети «Кинджал». «Вони не можуть дістати багато комплектування через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставлення цих частин. А деякі вони, попри все, так і не можуть дістати», — підкреслив Буданов.