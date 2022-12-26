В Австрії знайшли живими 10 лижників, яких напередодні накрило лавиною

В Австрії, на гірськолижному курорті поблизу гірських сіл Лех і Цурс знайшли 10 туристів, яких напередодні накрило лавиною.

Про це повідомляє місцеве видання Kurier.

Начальник оперативного відділу Герман Ферхер підтвердив, що з туристами все добре. Загалом одна людина серйозно поранена, троє — легше і ще шість залишилися неушкодженими. Також поліція повідомила національність лижників: троє німців, троє бельгійців, голландець, американець, боснієць та хорват.

Лавина зійшла близько 15:00 у неділю, 25 грудня. Шукали людей 200 працівників екстрених служб та вісім вертольотів.