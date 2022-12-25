В Австрії лавина накрила групу лижників. Під снігом шукають щонайменше 10 людей

В Австрії щонайменше 10 людей опинилися під лавиною поблизу гірських сіл Лех і Цурс.

Про це пише CNN.

За даними поліції, з-під завалів врятували одну людину. Пошукова операція наразі триває, у ній задіяно понад 100 осіб, собаки та гелікоптери. Із настанням темряви рятувальники використовуватимуть прожектори.

«Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту», — сказав речник муніципалітету Леха.