В Австрії лавина накрила групу лижників. Під снігом шукають щонайменше 10 людей

В Австрії щонайменше 10 людей опинилися під лавиною поблизу гірських сіл Лех і Цурс.
Про це пише CNN.
За даними поліції, з-під завалів врятували одну людину. Пошукова операція наразі триває, у ній задіяно понад 100 осіб, собаки та гелікоптери. Із настанням темряви рятувальники використовуватимуть прожектори.
«Ми робимо все можливе, щоб врятувати любителів зимових видів спорту», — сказав речник муніципалітету Леха.
- Тим часом близько 250 мільйонів американців та канадців відчули на собі наслідки потужного арктичного шторму, який приніс сніг та мороз. 19 людей уже загинули.