У США та Канаді через снігову бурю вже загинули 19 людей

Близько 250 мільйонів американців та канадців відчули на собі наслідки потужного арктичного шторму, який приніс сніг та мороз. 19 людей уже загинули.

Про це пише BBC.

Від четверга понад 1,5 мільйона людей залишилися без електроенергії, а тисячі рейсів були скасовані. Загалом шторм простягнувся на понад дві тисячі кілометрів — від південного американського штату Техас до провінції Квебек у Канаді.

У деяких місцях температура повітря падала до -45 °С, а в багатьох штатах США через сніг була фактично нульова видимість.

Більшість жертв від шторму сталася під час дорожньо-транспортних пригод. Наприклад, у штаті Огайо зіткнулися 50 автомобілів, четверо водіїв загинули.