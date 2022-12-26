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Окупанти за добу втратили в Україні приблизно 550 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 26 грудня:

  • 102 600 осіб особового складу ліквідовано (+550 за добу);
  • 3 016 танків (+5);
  • 6 017 бойових броньованих машин (+7);
  • 1 996 артилерійських систем (+5);
  • 418 реактивних систем залпового вогню;
  • 212 засобів протиповітряної оборони;
  • 283 літаки;
  • 267 гелікоптерів;
  • 1 707 безпілотників (+1);
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів /катерів;
  • 4 647 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
  • 178 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Купʼянському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.