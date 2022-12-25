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Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 620 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 24 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 305 днів вторгнення росіяни недорахувалися 102 050 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 011 танків (+5);
  • 6 010 бойових броньованих машин (+16);
  • 1 991 артилерійська система;
  • 418 одиниць РСЗВ;
  • 212 засобів ППО;
  • 283 літаки;
  • 267 гелікоптерів;
  • 1 706 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 635 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 178 одиниць спеціальної техніки (+2).
  • Сили оборони України упродовж доби 24 грудня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Марʼїнка Донецької області.