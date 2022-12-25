Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 620 російських військових

Упродовж 24 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 305 днів вторгнення росіяни недорахувалися 102 050 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 011 танків (+5);
- 6 010 бойових броньованих машин (+16);
- 1 991 артилерійська система;
- 418 одиниць РСЗВ;
- 212 засобів ППО;
- 283 літаки;
- 267 гелікоптерів;
- 1 706 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 653 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 635 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 178 одиниць спеціальної техніки (+2).
- Сили оборони України упродовж доби 24 грудня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Марʼїнка Донецької області.