Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 620 російських військових

Упродовж 24 грудня російська армія втратила вбитими ще 620 солдатів. Загалом за 305 днів вторгнення росіяни недорахувалися 102 050 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

3 011 танків (+5);

6 010 бойових броньованих машин (+16);

1 991 артилерійська система;

418 одиниць РСЗВ;

212 засобів ППО;

283 літаки;

267 гелікоптерів;

1 706 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

653 крилаті ракети;

16 кораблів/катерів;

4 635 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

178 одиниць спеціальної техніки (+2).