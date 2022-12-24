Американські військові запевнили дітей, що цьогорічна снігова буря не завадить Санта-Клаусу

Американські військові запевнили дітей, що арктичний шторм і снігова буря, які цього тижня вже зашкодили авіасполученню, не завадять Санта-Клаусу здійснити свій щорічний політ напередодні Різдва.

Про це повідомляє Reuters.

«Інколи нам доводиться стикатися з полярним вихором, але Санта живе цілий рік в одному з них на Північному полюсі, тому він звик до такої погоди», — заявив старший сержант ВПС США Бен Вайзман, представник Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), яке відстежує різдвяний політ Санти.