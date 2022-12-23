«Користь для геймерів та компаній». Microsoft відповіла регулятору, який блокує купівлю розробника ігор Activision Blizzard

Компанія Microsoft заявила, що її пропозиція придбати виробника ігор Activision Blizzard за $69 мільярдів принесе користь як геймерам, так і ігровим компаніям. Цей аргумент компанія навела в заяві, покликаній переконати Федеральну торгову комісію США дозволити угоду.

Про це пише Reuters.

Microsoft підкреслила, що не є провідним світовим розробником ігрових консолей чи контенту для них, тож купуючи Activision розраховує підвищити свою конкурентоспроможність.

У Microsoft назвали «хорошим починанням» ініціативу підвищити доступність «обмеженого портфеля популярних ігор Activision для споживачів шляхом їхнього поширення на більшій кількості платформ». Також компанія вважає, що угода не зможе перешкодити конкуренції у «високо конкурентній сфері». «Це особливо очевидно, коли виробник дав чітко зрозуміти, що не має наміру закривати доступ до гри для конкурентів», — заявила Microsoft.