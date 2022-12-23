У Києві вже розгорнули 532 пункти обігріву. Мер опублікував мапу

У столиці відкрили ще 52 нові пункти обігріву, які оснащені генераторами.

«52 нові пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їхніх домівках, ми відкрили в Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом, за його словами, у місті тепер функціонують 532 пункти обігріву. З них 50 — це облаштовані палатки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також долучається бізнес — додатково працюють ще понад 100 пунктів, за роботу яких відповідають підприємці.

«Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла», — додав Кличко, опублікувавши мапу пунктів.